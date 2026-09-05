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Premier League

Farke-Zukunft geklärt

von Daniel del Federico - Quelle: Teamtalk
Trainer Daniel Farke @Maxppp

Daniel Farke bleibt offenbar Cheftrainer bei Leeds United. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, befinden sich die Vertragsverhandlungen mit dem 49-Jährigen in den finalen Zügen. Das aktuelle Arbeitspapier des Deutschen läuft nach dieser Saison aus.

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Farke hatte 2023 das Amt bei den Peacocks übernommen und den Traditionsklub im zweiten Anlauf zurück in die Premier League geführt. Nach dem geglückten Klassenerhalt im ersten Jahr zurück in der Beletage belohnt der Klub den Übungsleiter nun mit einem neuen Kontrakt. In den ersten drei Spielen der neuen Saison blieb das Team des Ex-Gladbach-Trainers ungeschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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