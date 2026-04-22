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FT-Exklusiv Bundesliga

Heidenheims Traoré spricht mit neuem Klub

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Omar Traoré im Heidenheim-Trikot @Maxppp

Omar Traoré könnte es im Sommer zurück an alte Wirkungsstätte ziehen. Nach FT-Informationen laufen Gespräche zwischen dem Rechtsverteidiger und dem VfL Osnabrück. Seine Berater haben den 28-Jährigen beim Drittliga-Spitzenreiter angeboten.

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Den 1. FC Heidenheim wird Traoré am Saisonende mit Vertragsablauf verlassen. 2023 war der schnelle Rechtsfuß ablösefrei aus Osnabrück an die Brenz gewechselt. Interesse wurde zuletzt auch Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Lazio Rom und dem FC Valencia nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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