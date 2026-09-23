Jürgen Klopp hat einen Spieler aus dem gegenwärtigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für den morgigen Nations League-Auftakt gegen die Niederlande (Donnerstag, 20:45 Uhr) gestrichen. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Bundestrainer: „Ja weiß ich schon, aber da in der Nacht noch was passieren könnte, werden wir es morgen sagen. Ich habe schon mit dem Spieler gesprochen.“

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Die UEFA erlaubt nur 23 Spieler im Spieltagskader. Aktuell weilen jedoch 24 Profis beim Team. Klopp kündigte bereits an, dass der Betroffene auf jeden Fall beim folgenden Spiel gegen Griechenland (Sonntag, 20:45 Uhr) dabei sein werde.