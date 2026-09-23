Menü Suche
Kommentar
UEFA Nations League

Klopp streicht einen Spieler

von Lukas Hörster
Jürgen Klopp lächelt in die Kamera @Maxppp
Niederlande Deutschland

Jürgen Klopp hat einen Spieler aus dem gegenwärtigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für den morgigen Nations League-Auftakt gegen die Niederlande (Donnerstag, 20:45 Uhr) gestrichen. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Bundestrainer: „Ja weiß ich schon, aber da in der Nacht noch was passieren könnte, werden wir es morgen sagen. Ich habe schon mit dem Spieler gesprochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die UEFA erlaubt nur 23 Spieler im Spieltagskader. Aktuell weilen jedoch 24 Profis beim Team. Klopp kündigte bereits an, dass der Betroffene auf jeden Fall beim folgenden Spiel gegen Griechenland (Sonntag, 20:45 Uhr) dabei sein werde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
Jürgen Klopp

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert