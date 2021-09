Sandhausen wirft Trainer-Duo raus

Der SV Sandhausen will nach schwachem Start in die neue Saison einen Impuls setzen. Wie der Zweitligist bekanntgibt, wurden die beiden Cheftrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sandhausen steht nach drei Niederlagen in Folge und insgesamt sieben Spieltagen auf Relegationsplatz 16. Kleppinger soll künftig im Scouting- und Nachwuchsbereich des SVS weiterarbeiten.

Präsident Jürgen Machmeier erklärt: „Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen. Leider war insbesondere in den zurückliegenden drei Partien keine positive Entwicklung zu sehen. Der umgekehrte Fall ist eingetreten.“ Eine Nachfolgelösung will Sandhausen möglichst zeitnah präsentieren.