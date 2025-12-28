BVB-Abschied: Neue Optionen für Kabar

Almugera Kabar eröffnen sich auf dem Wintertransfermarkt neue Möglichkeiten. Laut einem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ haben neben Klubs aus England auch Vertreter aus den Niederlanden und Portugal die Fühler nach dem abwanderungswilligen Linksverteidiger ausgestreckt.

Kabar ist mit seiner Situation in Dortmund unzufrieden, da er den Anschluss ans Erstligateam verloren hat. In der laufenden Saison wurde er nur zweimal für den Bundesliga-Kader nominiert, die bislang letzte Berufung stammt aus dem September. Eine ganz konkrete Spur gibt es momentan nicht, vorstellbar ist ein Verkauf, aber auch eine Leihe mit Kaufoption.