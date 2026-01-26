Transfer-Gerücht um Alexander-Arnold

Für Trent Alexander-Arnold könnte sich eine Tür weg von Real Madrid öffnen. Laut ‚TEAMtalk‘ beobachtet Manchester City die Situation des 27-Jährigen bei den Königlichen genau. Die Berater des Engländers sollen bereits lockere Gespräche mit den Verantwortlichen der Skyblues geführt haben. Ein konkretes Angebot gebe es allerdings noch nicht.

Alexander-Arnold war im vergangenen Sommer vom FC Liverpool zu Real Madrid gewechselt. In der spanischen Hauptstadt kommt der Rechtsfuß jedoch bisher nicht in Tritt und wurde immer wieder von Blessuren ausgebremst. Sein Vertrag ist noch bis 2031 datiert.