Einst 22 Millionen: HSV wittert Sturm-Schnäppchen

„Da wird auf jeden Fall etwas passieren“, versprach Merlin Polzin erst gestern mit Blick auf die Stürmer-Situation beim Hamburger SV. Dabei hat der Cheftrainer auch ein klares Profil umrissen: „Wir brauchen Jungs, die vorn marschieren, die Zielspieler sind, die schon einmal nachgewiesen haben, dass sie treffen können, Tempo haben und die Bälle in die Tiefe gespielt haben wollen. Und die gleichzeitig eine Präsenz im Strafraum über ihre Körperlichkeit ausstrahlen.“

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Einen Knipser mit genannten Attributen hat der Bundesligist offenbar beim OGC Nizza ausgemacht. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigt sich der HSV mit Terem Moffi, dessen Vertrag beim Ligue 1-Vertreter im kommenden Sommer ausläuft.

Nizza hatte vor drei Jahren satte 22,5 Millionen Euro für den 27-Jährigen überwiesen. Die hohen Erwartungen konnte Moffi aber unter anderem wegen eines Kreuzbandrisses in der Saison 2024/25 nicht erfüllen. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Nigerianer (23 Länderspiele) leihweise beim FC Porto.

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In diesem Sommer könnte die endgültige Trennung erfolgen. Der HSV wittert angesichts der einjährigen Vertragslaufzeit ein Schnäppchen.