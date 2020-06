Barça-Wechsel: Braithwaite bestens vorbereitet

Martin Braithwaite bereitete sich auf seinen Transfer zum FC Barcelona akribisch vor. Dem 29-Jährigen war bewusst, dass bereits in der Vergangenheit einige namhafte Angreifer Probleme bei der Eingewöhnung hatten. „Ich wollte den Prozess beschleunigen“, sagt der Däne im Gespräch mit ‚The Athletic‘, „als ich in Barcelona unterschrieben habe, habe ich intensiv versucht, mir alle Spieler anzuschauen: Wie spielen sie, passen, bewegen, kreuzen sie den Ball?“

In drei Ligaspielen (kein Tor) kam der Neuzugang von CD Leganés für die Blaugrana zum Einsatz, ehe die Corona-Pause einsetzte. Braithwaite nutzte die Unterbrechung, um noch härter zu trainieren: „Ich begann am ersten Tag der Quarantäne. Diese zwei Monate werden einen großen Unterschied machen, wenn wir anfangen zu spielen. Wir müssen in der Lage sein, die Belastung der Muskeln mit Spielen an jedem dritten Tag zu verkraften und zu bewältigen.“