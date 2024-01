Tuchel-Zukunft: Spur zurück nach England?

Im über Wochen wehrenden Zwist zwischen Thomas Tuchel und ‚Sky‘-Experte Dietmar Hamann hat der FC Bayern klar Partei für seinen Trainer ergriffen. In einem öffentlichen Statement lässt der Rekordmeister wissen, „unsachliche, gegen unseren Trainer gerichtete Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren“ zu wollen.

Was war passiert? Tuchel hatte bei einem Fanklub-Besuch sein Interesse an einem neuerlichen Engagement im Ausland kundgetan und die spanische La Liga als „außergewöhnlich“ bezeichnet. Hamann warf ihm daraufhin mit ungesundem Halbwissen im TV vor: „Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde.“ Der Ex-Profi prophezeite zudem ein baldiges Ende der Zusammenarbeit.

Das Münchner Statement lässt nun darauf schließen, dass dieses Szenario zumindest nicht unmittelbar geplant ist. In diese Kerbe schlägt auch ‚Sky‘. Der Bezahlsender widmete sich ganz ohne Hamann am Montagabend in der Sendung ‚Transfer-Update – die Show‘ Tuchels Zukunft.

England reizt Tuchel noch mehr als Spanien

Demnach will der 50-Jährige seinen Vertrag bis 2025 in München erfüllen. Auch eine Verlängerung sei für ihn denkbar, wenn die Zusammenarbeit mit dem designierten Sportvorstand Max Eberl fruchtbar beginnt und Tuchel weiter ein starkes Wort bei der Kaderplanung mitreden darf.

Doch so weiß man seit Tuchels Fanklub-Besuch auch, dass ihn ein Engagement in Spanien reizt. Und dabei tatsächlich insbesondere der FC Barcelona, wie ‚Sky‘-Reporter Florian Plettenberg verkündet. Noch mehr habe es Tuchel aber der englische Fußball angetan. In der Premier League arbeitete der Fußballlehrer schon für den FC Chelsea. Nun hat ihn laut ‚Sky‘ Manchester United „im Blick“. Eine neue Spur Richtung Insel also? Didi Hamann hat dazu sicherlich schon eine Meinung.