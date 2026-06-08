WM-Aus für Marokko-Star
Marokko muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft auf Abde Ezzalzouli verzichten. Nach FT-Informationen hat sich der 24-Jährige eine Verstauchung am Innenband des Kniegelenks zugezogen. Die Verletzung ereignete sich im Freundschaftsspiel gegen Norwegen (1:1) und wird den Flügelspieler drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen.
Ezzalzouli war bei den Atlaslöwen als Stammspieler eingeplant. Der 37-fache Nationalspieler zeigte sich in der abgelaufenen Spielzeit für Betis Sevilla nämlich in hervorragender Verfassung: In 43 Pflichtspielen steuerte der Rechtsfuß 25 Torbeteiligungen (15 Tore und zehn Vorlagen) bei. Der Halbfinalist der vergangenen Weltmeisterschaft startet sein Turnier am 14. Juni (0 Uhr) gegen Rekordsieger Brasilien.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden