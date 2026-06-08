WM-Aus für Marokko-Star

Marokko muss bei der anstehenden Weltmeisterschaft auf Abde Ezzalzouli verzichten. Nach FT-Informationen hat sich der 24-Jährige eine Verstauchung am Innenband des Kniegelenks zugezogen. Die Verletzung ereignete sich im Freundschaftsspiel gegen Norwegen (1:1) und wird den Flügelspieler drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen.

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Ezzalzouli war bei den Atlaslöwen als Stammspieler eingeplant. Der 37-fache Nationalspieler zeigte sich in der abgelaufenen Spielzeit für Betis Sevilla nämlich in hervorragender Verfassung: In 43 Pflichtspielen steuerte der Rechtsfuß 25 Torbeteiligungen (15 Tore und zehn Vorlagen) bei. Der Halbfinalist der vergangenen Weltmeisterschaft startet sein Turnier am 14. Juni (0 Uhr) gegen Rekordsieger Brasilien.