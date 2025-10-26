BVB bestätigt El Mala-Interesse: „Beobachten ihn“

Am Samstag hatte Lukas Kwasniok eingesehen, dass kein Weg an Said El Mala vorbeiführt. Der 19-Jährige stand in der Startelf des 1. FC Köln und wirbelte die Abwehr von Borussia Dortmund ordentlich auf. Deren Geschäftsführer Sport Lars Ricken zeigte sich bei der Sendung ‚Bild Sport‘ von El Mala beeindruckt: „Erst mal muss man sagen, dass er wirklich eine tolle Entwicklung durchmacht. Er war gestern neben dem Torwart der beste Spieler“.

Besonders bitter: El Mala wäre vor einem Jahr schon beinahe beim BVB gelandet, der Medizincheck war schon geplant, doch er entschied sich für den FC. Jetzt sind nahezu alle europäischen Top-Klubs am Flügelflitzer interessiert, über eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro wird spekuliert.

Bayern hofft auf Matching Right

An diesen Spekulationen beteiligt sich Ricken nachvollziehbarer Weise nicht, bestätigt aber das bestehende Interesse der Schwarz-Gelben. „Natürlich beobachten wir Spieler in diesem Alterssegment extrem aufmerksam. Wir werden auf diesen Markt schauen und die Entwicklung von Said beobachten“, so Ricken.

Es kündigt sich ein Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB an. Denn: Die Bayern haben sich bereits nach einem mündlichen Matching Right erkundigt. Der deutsche Rekordmeister will darüber informiert werden, wenn eine Offerte für El Mala eingeht, um gleichziehen zu können.