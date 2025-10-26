Menü Suche
BVB bestätigt El Mala-Interesse: „Beobachten ihn“

Der Shootingstar des 1. FC Köln ist Said El Mala. Der Youngster zeigte auch gegen Borussia Dortmund (0:1) eine starke Leistung – und könnte künftig die Seiten wechseln.

von Dominik Sandler - Quelle: Bild Sport
Said El Mala bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Am Samstag hatte Lukas Kwasniok eingesehen, dass kein Weg an Said El Mala vorbeiführt. Der 19-Jährige stand in der Startelf des 1. FC Köln und wirbelte die Abwehr von Borussia Dortmund ordentlich auf. Deren Geschäftsführer Sport Lars Ricken zeigte sich bei der Sendung ‚Bild Sport‘ von El Mala beeindruckt: „Erst mal muss man sagen, dass er wirklich eine tolle Entwicklung durchmacht. Er war gestern neben dem Torwart der beste Spieler“.

Besonders bitter: El Mala wäre vor einem Jahr schon beinahe beim BVB gelandet, der Medizincheck war schon geplant, doch er entschied sich für den FC. Jetzt sind nahezu alle europäischen Top-Klubs am Flügelflitzer interessiert, über eine Ablöse von 50 bis 60 Millionen Euro wird spekuliert.

Bayern hofft auf Matching Right

An diesen Spekulationen beteiligt sich Ricken nachvollziehbarer Weise nicht, bestätigt aber das bestehende Interesse der Schwarz-Gelben. „Natürlich beobachten wir Spieler in diesem Alterssegment extrem aufmerksam. Wir werden auf diesen Markt schauen und die Entwicklung von Said beobachten“, so Ricken.

Es kündigt sich ein Duell zwischen dem FC Bayern und dem BVB an. Denn: Die Bayern haben sich bereits nach einem mündlichen Matching Right erkundigt. Der deutsche Rekordmeister will darüber informiert werden, wenn eine Offerte für El Mala eingeht, um gleichziehen zu können.

