Deals fast fix

Maximilian Wöber (28)

von Leeds United zu Schalke 04

Der Innenverteidiger erlebte verletzungsbedingt eine Katastrophen-Leihe bei Werder Bremen. Nun nimmt er laut der ‚Bild‘ einen neuen Anlauf auf Schalke. Den Medizincheck hat Wöber, der einen leistungsbezogenen Vertrag erhält, schon absolviert. Sein Vertrag in Leeds ist offiziell aufgelöst, er kommt ablösefrei an Bord.

Muhammed Damar (22)

von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg

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Seit Jahren gilt der Mittelfeldspieler als hochbegabt, konnte sich aber in der Bundesliga nicht durchsetzen. Eine Klasse tiefer soll Damar den Wölfen zum Wiederaufstieg verhelfen. Es fließen dem ‚kicker‘ zufolge immerhin sechs Millionen Euro Ablöse.

Bilal Nadir (22)

von vereinslos zum Hamburger SV

Am heutigen Mittwochmorgen verkündete der HSV schon die Verpflichtung von Stürmer Patson Daka (27). Jetzt folgt Nadir, der kurz vorm Medizincheck steht. Die vergangenen fünf Jahre stand der marokkanische U23-Nationalspieler bei Olympique Marseille unter Vertrag, jetzt ist er unentgeltlich zu haben und soll das Hamburger Mittelfeld verstärken.

Luca Erlein (19)

von der TSG Hoffenheim zu Bayer Leverkusen

Bayer 04 schnappt Hoffenheim offenbar für zwei Millionen Euro einen U19-Vize-Europameister weg: Laut ‚Sky‘ wird Erlein in Kürze bis 2031 im Rheinland unterschreiben. Vorgesehen ist eine sofortige Leihe des flexiblen Verteidigers in die zweite Liga.

Deals auf gutem Weg

Raphael Onyedika (25)

vom FC Brügge zu Eintracht Frankfurt

Seit Jahren ist die SGE am physisch starken Sechser dran, diesmal klappt der Deal wahrscheinlich: Nach FT-Informationen bieten die Hessen acht Millionen Euro, Brügge verlangt zehn Millionen. Mit einer Einigung ist zeitnah zu rechnen. Mit Onyedika selbst ist sich Frankfurt schon einig. Vor einem Jahr sollte er noch 30 Millionen kosten.

Konstantinos Karetsas (18)

vom KRC Genk zu Borussia Dortmund

Der BVB hat den Brandt-Nachfolger an der Angel: Karetsas hat sich längst klar zu Schwarz-Gelb bekannt. Die Verhandlungen mit Genk biegen auf die Zielgerade. Neuesten Infos zufolge kostet der spielstarke Grieche 31 bis 32 Millionen Euro. Zudem stünde Genk eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 bis 20 Prozent zu.