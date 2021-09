ManCity verlängert mit Ederson

Manchester City setzt langfristig auf Ederson als Nummer eins. Der englische Meister verkündet offiziell, dass der 28-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben hat. Nach Verlängerungen mit Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones und Rúben Dias halten die Citizens den nächsten Leistungsträger im Etihad.

„Diese Entscheidung ist mir leicht gefallen. Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich sein möchte“, stellt der Brasilianer klar, „Teil einer der besten Mannschaften im Weltfußball zu sein und Jahr für Jahr um Trophäen zu spielen, ist das, was jeder Fußballer will, und das ist die Chance, die man bei City bekommt.“

Auch Fußballdirektor Txiki Begiristain gerät ins Schwärmen: „Ederson ist einer der besten Torhüter der Welt. Er passt perfekt zu unserer Philosophie bei Manchester City und seine Fähigkeit, mit dem Ball am Fuß zu spielen, macht ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Spielstils. Seit wir ihn verpflichtet haben, hat er unserem Spiel eine neue Dimension verliehen und damit das Torwartspiel in der Premier League revolutioniert.“

Ederson war 2017 für 40 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Manchester gewechselt. Seitdem stand der 1,88 Meter große Linksfuß in 195 Pflichtspielen zwischen den Pfosten und stieg in den Kreis der brasilianischen Nationalmannschaft auf.

