WM-Aus: DFB-Boss kündigt Konsequenzen an

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat in einem Statement auf das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay reagiert.

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„Nach der bitteren Niederlage“, so Neuendorf, habe er „gestern noch länger mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und der sportlichen Leitung um Andreas Rettig und Rudi Völler zusammengesessen. Wir sind uns einig, dass das Abschneiden bei der WM nicht unseren Ansprüchen genügt.“

Ob Bundestrainer Nagelsmann, dessen Vertrag bis zur EM 2028 läuft, um einen Verbleib bangen muss, beantwortet Neuendorf nicht: „In den kommenden Tagen werden wir gemeinsam und in Ruhe die Gründe erörtern, weshalb die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial nicht hat abrufen können und ihren eigenen und den Erwartungen Fußball-Deutschlands nicht gerecht geworden ist.“

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Neuendorf betont: „Wir können und wollen nach einem derartigen Tiefschlag mit Blick auf die anstehenden Aufgaben nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“ Nagelsmann hatte im Anschluss an das gestrige Aus betont, er werde nicht zurücktreten. In der Gerüchteküche wird derweil Jürgen Klopp als heißeste Option für die Nachfolge gehandelt.