Vier neue Interessenten für Kabak

Ozan Kabak weckt Interesse in England und Frankreich. Die ‚Bild‘ berichtet, dass neben Leicester City nun auch Newcastle United, Crystal Palace, Stade Rennes und der OGC Nizza ein Auge auf den 21-jährigen Innenverteidiger geworfen haben. Die Spur nach Leipzig und Leverkusen scheint unterdessen nicht mehr allzu heiß zu sein.

Schalke 04 stellte Kabak am gestrigen Montag für eine weitere Woche vom Trainingsbetrieb frei, damit dieser seine Zukunft klären kann. Der Zweitligist will den zuletzt nach Liverpool verliehenen Abwehrspieler in dieser Transferperiode noch zu Geld machen. Schalke hofft auf 15 Millionen Euro.