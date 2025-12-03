Menü Suche
Diomande widersteht Sporting-Verlängerung

von Remo Schatz - Quelle: A Bola
Ousmane Diomande (l.) im Luftzweikampf mit dem Ex-Berliner Jordan Siebatcheu @Maxppp

Ousmane Diomande von Sporting Lissabon könnte spätestens im kommenden Sommer auf den Markt kommen. Wie ‚A Bola‘ berichtet, lässt der gefragte Innenverteidiger alle Sporting-Versuche, den 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern, ins Leere laufen und verweigert beharrlich die Ausdehnung seines Kontrakts.

Vor allem in England ist der Ivorer gefragt. Crystal Palace, Newcastle United und Manchester United wird konkretes Interesse nachgesagt. Gerüchte gab es vor rund einem Jahr auch schon um einen Wechsel zum FC Bayern. Diomande läuft seit fast drei Jahren für Sporting auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
