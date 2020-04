Barças lange Einkaufsliste | Europapokale vor dem Aus?

Barcelonas lange Wunschliste für den Sommer

Beim FC Barcelona macht man sich trotz der Coronakrise einige Gedanken über den kommenden Transfersommer. Die ‚Mundo Deportivo‘ hat die teure Wunschliste der Katalanen zusammengefasst. Ganz oben: „Lautaro, der Auserwählte“. Im 22-jährigen Argentinier von Inter Mailand sehen die Blaugrana weiterhin ihren Angreifer für die kommenden Jahre. Im Mittelfeld könnte künftig Neapels Fabián Ruiz (24) die Strippen ziehen. Auch Tanguy Ndombele (23) von Tottenham Hotspur spielt in den Gedanken der Barça-Verantwortlichen eine Rolle. Dazu wurde offenbar Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano (21) angeboten. Dennoch wäre eine Neymar-Verpflichtung das „Sahnehäubchen“ der katalanischen Transferwünsche, wie die spanische Sporttageszeitung schreibt.

Wird der Europapokal nachgeholt?

In England macht das Schicksal der UEFA-Wettbewerbe Schlagzeilen. Nach Angaben des ‚Daily Express‘ plant der europäische Fußballverband, sowohl die Champions League als auch die Europa League vorzeitig zu beenden. Die UEFA will Verpasstes allerdings im Herbst so schnell wie möglich nachholen. Der ‚Daily Star‘ berichtet von einem Drei-Wochen-Plan, um die restlichen Spiele der K.O.-Phase auszuspielen. Zur Erinnerung: Bislang konnten lediglich die Hälfte der Achtelfinalrückspiele in der CL ausgespielt werden. Die Europa League hat sogar noch einige Partien mehr nachzuholen.