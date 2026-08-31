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Bundesliga

Bitshiabu-Transfer überraschend geplatzt

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
El Chadaille Bitshiabu im Training bei RB Leipzig @Maxppp

El Chadaille Bitshiabu wird nicht zum RC Lens wechseln. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Transfer des 21-jährigen Innenverteidigers von RB Leipzig zum Ligue 1-Klub geplatzt. Beide Vereine konnten dem Pay-TV-Sender zufolge keine finale Einigung finden.

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Bitshiabu sollte eigentlich auf Leihbasis ohne Kaufoption nach Lens wechseln. Das Gehalt des Abwehrtalents sollte dabei zwischen den Parteien aufgeteilt werden. Über die genauen Details dieses Gehalt-Splits ist der Deal nun offenbar gescheitert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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