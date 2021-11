Newcastle: Großeinkauf bei den Red Devils?

Newcastle United hat offenbar drei potenzielle Verstärkungen bei Manchester United ausgemacht. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, stehen Donny van de Beek (24), Dean Henderson (24) und Jesse Lingard (28) auf der Beobachtungsliste der neureichen Magpies. Das Trio kommt unter United-Coach Ole Gunnar Solskjaer nur sporadisch auf Einsätze, dementsprechend wären die jeweiligen Akteure offen für einen Vereinswechsel. Rund 60 Millionen Euro soll Newcastles Budget im Winter betragen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Henderson kommt im Tor nicht an Konkurrent David de Gea (31) vorbei und will sich mit Blick auf die WM 2022 für die englische Nationalmannschaft empfehlen. Lingard, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hatte sich nach einer bärenstarken Rückrunde bei West Ham United Hoffnungen auf einen Neustart im Old Trafford gemacht, wartet aber nach wie vor auf einen Startelfeinsatz. Auch van de Beek plant eine Luftveränderung im Winter und hat inzwischen seinen Berater gewechselt.