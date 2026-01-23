Schalke: Baumann kündigt weitere Transfers an

Nach dem spektakulären Dzeko-Deal sind die Transferplanungen beim FC Schalke 04 noch nicht abgeschlossen. Das erklärte Sportvorstand Frank Baumann im Anschluss an die offizielle Vorstellung des neuen Mittelstürmers: „Ich gehe davon aus, dass noch ein bisschen was passieren wird – wahrscheinlich auf beiden Seiten. Als Verein muss man natürlich immer auf alles vorbereitet sein und das sind wir. Es werden mit Sicherheit noch ein paar spannende Tage.“

Mögliche Abgangskandidaten sind laut einem Bericht der ‚WAZ‘ Anton Donkor (28) und Mauro Zalazar (20). Für Letzteren käme unter Umständen eine Leihe in Betracht. Auf der Zugangsseite steht weiterhin ein spielstarker Offensivakteur auf der Wunschliste, der Edin Dzeko (39) mit Zuspielen füttern soll. Gespräche mit geeigneten Kandidaten laufen demnach bereits seit einigen Wochen. Konkrete Namen nennt die Regionalzeitung nicht.