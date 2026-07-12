Topklub lockt: Geht der BVB bei Asllani leer aus?

Dass Fisnik Asllani trotz eines Vertrags bis 2029 die TSG Hoffenheim nach seiner starken vergangenen Saison (zehn Tore, neun Vorlagen) verlässt, gilt als gesichert. Bisher führte die Spur klar zu Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben wollen angesichts des bevorstehenden Abgangs von Karim Adeyemi (24) zum FC Barcelona und der unklaren Zukunft von Serhou Guirassy (30) ihre Offensive weiter verstärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch bisher steht eine Einigung zwischen dem deutschen Vizemeister und dem kosovarischen Nationalspieler noch aus und lässt weiter auf sich warten. Grund dafür ist laut der katalanischen ‚Sport‘ der FC Barcelona. Die Blaugrana suchen ihrerseits wegen des bevorstehenden Abgangs von Ferran Torres (26), der mit einem Wechsel zu Paris St. Germain liebäugelt, Ersatz und haben ebenfalls Asllani im Blick.

Flick entscheidet

Ein echter Mittelstürmer ist im Kader nicht vorhanden. Neben Traumziel Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) soll auch Asllani kommen. „Borussia Dortmund ist an ihm interessiert, doch Asllani hat die Verhandlungen hinausgezögert, in der Hoffnung auf ein mögliches Interesse von Barça. Der Verein hat mit ihm und seinem Umfeld gesprochen und weiß, dass er kommen möchte, doch die Entscheidung liegt bei Flick“, heißt es im Bericht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Asllanis Vertrag bei der TSG beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro, die für die Katalanen – erst recht nach einem Torres-Verkauf – keine Hürde darstellt. Als alternativer Kandidat steht laut ‚Sport‘ der vereinslose Dusan Vlahovic (26) auf der Liste, dessen Vertrag bei Juventus Turin ausgelaufen ist. Doch der Fokus liege klar auf Asllani, der offenbar daher auf Zeit spielt.