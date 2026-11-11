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Große Werder-Überraschung um Weiser

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Mitchell Weiser muss erneut verletzt aussetzen @Maxppp

Mitchell Weiser kehrt womöglich früher als gedacht in den Kader von Werder Bremen zurück. Manager Peter Niemeyer sagt zur ‚Bild‘: „Bei Mitch ist eine Prognose nicht möglich. Er ist sehr optimistisch und ich will ihn nicht bremsen.“

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Ein Comeback gegen den Hamburger SV am 22. November treibt Weiser an. Trainer Daniel Thioune hatte einen Weiser-Einsatz im Nordderby bereits ausgeschlossen, doch der 32-Jährige machte seither große Fortschritte. Seit dem 31. Oktober fällt Weiser mit einer Muskelverletzung aus.

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