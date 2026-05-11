Ex-Bayern-Talent trotz Rückkaufklausel nach Hannover?

Tom Hülsmann könnte zur kommenden Saison sein Deutschland-Comeback feiern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich Hannover 96 mit dem Torwart, der aktuell in Österreich beim TSV Hartberg unter Vertrag steht. In der Steiermark endet das Arbeitsverhältnis 2027, die Ablöse wird auf 1,5 Millionen Euro taxiert.

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Hülsmann wurde zwischen 2017 und 2024 beim FC Bayern ausgebildet und trainierte unter Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann regelmäßig bei den Profis mit. Ganz ad acta gelegt wurde der 2,05 Meter große Schlussmann an der Isar noch nicht. In Form einer Rückkaufklausel hält der Rekordmeister weiter die Hand drauf. Neben 96 sollen sich zudem Klubs aus Italien, Dänemark und der Schweiz mit dem gebürtigen Trierer beschäftigen.