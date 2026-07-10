Menü Suche
Kommentar
Offiziell Weltmeisterschaft

Portugal präsentiert neuen Trainer

von Fabian Ley
1 min.
Jorge Jesus ist nachdenklich @Maxppp

Die portugiesische Nationalmannschaft wird künftig von Jorge Jesus betreut. Der 71-Jährige tritt die Nachfolge von Roberto Martínez an, der die Seleção nach dem WM-Aus im Achtelfinale gegen Spanien (0:1) mit Vertragsablauf verlassen hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In seiner langen Laufbahn trainierte Jesus unter anderem die portugiesischen Spitzenklubs Benfica und Sporting Lissabon. Zuletzt führte er Al Nassr, den Klub von Cristiano Ronaldo, zur Meisterschaft in Saudi-Arabien. Ob der 41-jährige Superstar seine Karriere im Nationalteam fortsetzen wird, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Portugal
Jorge Jesus

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Portugal Flag Portugal
Jorge Jesus Jorge Jesus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert