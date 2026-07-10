Portugal präsentiert neuen Trainer

Die portugiesische Nationalmannschaft wird künftig von Jorge Jesus betreut. Der 71-Jährige tritt die Nachfolge von Roberto Martínez an, der die Seleção nach dem WM-Aus im Achtelfinale gegen Spanien (0:1) mit Vertragsablauf verlassen hatte.

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Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

In seiner langen Laufbahn trainierte Jesus unter anderem die portugiesischen Spitzenklubs Benfica und Sporting Lissabon. Zuletzt führte er Al Nassr, den Klub von Cristiano Ronaldo, zur Meisterschaft in Saudi-Arabien. Ob der 41-jährige Superstar seine Karriere im Nationalteam fortsetzen wird, ist noch offen.