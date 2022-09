UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga festigt Platz drei

Aufgrund der Streichergebnisse konnte Deutschland zu Beginn der diesjährigen Europapokal-Saison Italien überholen und auf Platz drei springen. Den Vorsprung auf die Serie A hat die Bundesliga nun ausbauen können. Angeführt von Primus FC Bayern, der das Topspiel gegen den FC Barcelona (2:0) gewann, festigt die Bundesliga so den Platz auf dem Treppchen.

Borussia Dortmund und RB Leipzig mussten sich Manchester City (1:2) respektive Real Madrid (0:2) geschlagen geben. Bayer Leverkusen war gegen Atlético Madrid (2:0) erfolgreich, Eintracht Frankfurt konnte sich gegen Olympique Marseille (1:0) durchsetzen.

Am gestrigen Donnerstag fuhren der 1. FC Köln in der Conference League gegen den FC Slovacko (4:2) und der SC Freiburg in der Europa League gegen Olympiakos Piräus (3:0) Erfolge ein. Union Berlin unterlag 0:1 bei Sporting Braga.

Kuriose Saisonwertung

In der Wertung für die Saison 2022/23 wurde mittlerweile Liechtenstein, das bereits in den Qualifikationsrunden Punkte sammeln konnte und deshalb auf Platz eins geführt wurde, von der Spitze verdrängt. Das Fürstentum bleibt aber hinter Spanien auf Platz zwei. Deutschland klettert am zweiten Spieltag auf Platz acht.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 91.570 (22.642)

2 Spanien 81.998 (19.571)

3 Deutschland 70.106 (15.214)

4 Italien 64.070 (12.642)

5 Frankreich 52.331 (10.583)

6 Niederlande 50.900 (8.600)

7 Portugal 49.049 (10.900)

8 Schottland 35.800 (6.750)

9 Belgien 33.200 (7.800)

10 Österreich 32.000 (6.200)

Saisonwertung 2022/23

1 Spanien 5.571

2 Liechtenstein 5.500

3 Portugal 5.333

4 Tschechien 5.250

5 Belgien 5.200

6 England 5.000

7 Türkei 4.800

8 Deutschland 4.750

9 Italien 4.500

9 Niederlande 4.500

9 Israel 4.500

Stand: 16. September 2022