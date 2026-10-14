Tresoldi bricht CL-Rekord – und reagiert auf DFB-Frage

Was für ein Gala-Auftritt von Nicolò Tresoldi. Mit seinem Hattrick am gestrigen Dienstagabend führte der Angreifer den FC Brügge nicht nur zum 4:3-Sieg über Inter Mailand, sondern avancierte laut dem Datenanbieter Opta im Alter von 22 Jahren und 52 Tagen auch zum jüngsten deutschen Dreierpacker in der Champions League-Geschichte.

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Im Anschluss an die Partie durfte sich der Man of the Match den Fragen der Journalisten stellen. Dabei wurde der 1,86 Meter große Rechtsfuß, der sowohl für Deutschland als auch Italien und Argentinien spielberechtigt ist, einmal mehr auf seine Karriere in der Nationalmannschaft angesprochen.

„Ich bin zufrieden mit meinem Weg in der deutschen Nationalmannschaft. Es gibt viele Stürmer, die besser sind als ich – in Italien und auch in Deutschland. Nach dem heutigen Spiel werden wir weitersehen“, meinte Tresoldi.

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Entscheidung erst im kommenden Jahr?

„Die Wahrheit über die Nationalmannschaft? Ich habe mit (Jürgen, Anm. d. Red.) Klopp und (Roberto) Mancini und den beiden Verbänden gesprochen. Ich habe ihnen erklärt, wie ich das sehe. Wichtig ist, dass sie das verstehen“, führte der begehrte Stürmer aus, „ich genieße die Zeit mit der deutschen U21. Mein Vater hat mit Italien die U21-EM gewonnen, jetzt möchte ich diesen Titel auch gewinnen.“

Besagtes Turnier findet im Sommer 2027 statt. Erst im Anschluss wird sich Tresoldi vermutlich final auf einen Verband festlegen. Derweil bleibt auch seine Karriere auf Vereinsebene ein heißes Thema.

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Erst kürzlich verriet sein Vater, dass Tresoldi eines Tages gerne für den AC Mailand auflaufen würde. Darüber hinaus wurde der Ex-Hannoveraner unter anderem schon mit Borussia Dortmund, RB Leipzig oder dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Als Ablöse stehen bis zu 50 Millionen Euro im Raum.