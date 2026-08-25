Durchbruch: Bayer vor Palacios-Deal

Exequiel Palacios wird Bayer Leverkusen wohl in Kürze verlassen. Laut ‚The Athletic‘ steht eine Einigung mit Ipswich Town kurz bevor. Die verbesserte Offerte soll sich auf 22,5 Millionen Euro belaufen, die Bonusvereinbarungen summieren sich auf fünf Millionen Euro.

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Zuvor war der Premier League-Aufsteiger mit zwei Offerten in Leverkusen gescheitert. Nun scheint sich der Verkauf abzuzeichnen. Auf den 27-jährige Mittelfeldspieler soll in Ipswich ein Vierjahresvertrag warten.