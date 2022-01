Eriksen trainiert bei Ajax mit

Tolle Geste von Ajax Amsterdam: Der niederländische Rekordmeister begrüßt in dieser Woche Christian Eriksen (29) bei sich im Training. Ajax räumt seinem ehemaligen Spieler die Möglichkeit ein, sich bis zum Ende seiner Klubsuche fit zu halten. Eriksen steht unmittelbar vor der Unterschrift beim FC Brentford.

Damit der Däne, der seit seines Herzstillstands bei der EM kein Pflichtspiel mehr bestritten und Inter Mailand inzwischen verlassen hat, körperlich einigermaßen auf der Höhe ist, trainiert er nun noch ein paar Tage in der Reserve des Champions League-Teilnehmers mit.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.