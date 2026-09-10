Nkunku stichelt: „Ich habe es nicht verstanden“

Christopher Nkunku (28) hat sich zu seiner Rückkehr zu RB Leipzig geäußert. Der Offensivakteur sagte bei einer Medienrunde über seine Beweggründe für den Wechsel: „In Mailand war der Fußball ein anderer als ich ihn kannte. Ich wollte unbedingt zurück und den Fußball spielen, den ich spielen möchte. Der Trainer hat mir das zugesichert. Ich fühle mich sehr wohl und habe das Gefühl, eine gute Wahl getroffen zu haben.“

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Vor wenigen Wochen kehrte Nkunku per Leihe mit anschließender Kaufoption von rund 27 Millionen Euro nach Leipzig zurück. Beim AC Mailand war der Franzose zuvor vom neuen Trainer Rúben Amorim aussortiert worden. Nkunku stichelt gegen die Rossoneri: „Es ist eine Entscheidung, die man respektieren muss, aber auch ich habe nicht verstanden, warum sie so gehandelt haben. Ich war überrascht. Auf jeden Fall wünsche ich ihnen eine gute Saison.“