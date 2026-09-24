Arijon Ibrahimovic (20/FC Augsburg)

Eigentlich sollte der Offensivmann bei den Bayern den Backup für Luis Díaz (29) geben, wurde von Vincent Kompany dann aber doch noch für zu leicht befunden und inklusive Kaufoption über acht Millionen Euro nach Augsburg abgegeben. Dort erzielte Ibrahimovic bei seinem Debüt (4:1 gegen Eintracht Frankfurt) gleich ein Tor. Es folgte eine schwächere Partie gegen Bayer Leverkusen (2:2), ehe er zuletzt beim 2:3 gegen Werder Bremen 90 Minuten auf der Bank saß. Aktuell weilt Ibrahimovic bei der deutschen U21-Nationalmannschaft.

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Felipe Chávez (19/1. FC Magdeburg)

Die Rückrunden-Leihe zum 1. FC Köln half dem spielerisch starken Linksfuß nicht weiter. Und auch in der zweiten Liga braucht Chávez noch Anlauf. Dass es bislang nur zu Jokereinsätzen reicht, liegt aber auch in der späten Ankunft des Peruaners in Magdeburg begründet. Klar ist aber auch: Setzt er sich dort nicht durch, kommt er für die Bayern-Profis nicht infrage. Der FCM sicherte sich eine Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Münchner besitzen jedoch ein Rückkaufsrecht.

Bryan Zaragoza (25/Espanyol Barcelona)

Die Bayern wollten den spanischen Dribbel-Floh eigentlich verkaufen, heraus sprang aber erstmal nur die vierte Leihstation für Zaragoza. Espanyol hat eine Kaufoption über acht Millionen, die bei Klassenerhalt und genügend Einsatzzeit greift. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den FC Elche stand Zaragoza erstmals in Espanyols Startelf. Auf eine Torbeteiligung wartet er in dieser Saison noch.