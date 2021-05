Portos Marega nach Saudi-Arabien

Mittelstürmer Moussa Marega verlässt den FC Porto im Sommer und heuert bei Al-Hilal Riad an. Das vermeldet der saudische Spitzenklub offiziell. Der Vertrag des 30-jährigen Maliers in Riad ist bis 2024 datiert. Er gesellt sich dort zu prominenten Kollegen wie Bafétimbi Gomis (35) und Sebastian Giovinco (34).

Vier Jahre lang stürmte Marega für Porto und erzielte insgesamt 72 Tore in 190 Pflichtspielen für die Drachen. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf zwölf Treffer in 45 Pflichtspielen. Maregas Vertrag läuft im Juni aus, Al-Hilal muss somit keine Ablöse zahlen.