Besiktas verpflichtet Alli

Für Dele Alli öffnet sich das nächste Kapitel seiner Karriere. Der 37-fache englische Nationalspieler schließt sich Besiktas in der Süper Lig an. Nach bestandenem Medizincheck wechselt der 26-Jährige per Leihe vom FC Everton zum Istanbuler Traditionsverein.

Besiktas sichert sich zudem eine variable Kaufoption, die im Januar 2023 oder in der anschließenden Sommertransferperiode gezogen werden kann. Dem Vernehmen nach können die Schwarzen Adler Alli bis Ende des Jahres für umgerechnet 7,1 Millionen Euro kaufen, für den Anschluss steigt die Kaufoption auf etwas weniger als 9,5 Millionen Euro an.

Erst vor einem halben kam Alli von Tottenham Hotspur zu den Toffees. Beim Liverpooler Klub konnte der zentrale Mittelfeldspieler aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. In 13 Einsätzen war Alli an keinem Treffer beteiligt.