OM: Villas-Boas lehnt Vertragsangebot ab

Die Zukunft von André Villas-Boas bei Olympique Marseille hängt am seidenen Faden. Wie ‚La Provence‘ und die ‚L’Équipe‘ übereinstimmend berichten, lehnte der 42-Jährige am gestrigen Montagabend ein Angebot zur Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags ab. Das neue Arbeitspapier hätte den Portugiesen bei gleichbleibendem Gehalt bis 2022 – plus Option auf ein weiteres Jahr – an OM gebunden.

Dass Villas-Boas sich nicht auf die Offerte einlassen würde, war zu erwarten. Das Verhältnis des Trainers zur Vereinsführung gilt seit einigen Tagen als zerrüttet. In Frankreich wird munter über einen vorzeitigen Abschied des 42-Jährigen spekuliert. Grund für die Aufregung ist die Entlassung von Sportchef Andoni Zubizarreta, der als enger Vertrauter des Portugiesen gilt. Villas-Boas soll seine Zukunft an die des 58-Jährigen geknüpft haben.