Atlético: 30-Mio-Angebot für WM-Finalist

Thiago Almada könnte Atlético Madrid nach nur einem Jahr wieder den Rücken kehren. Nach Informationen des argentinischen Journalisten César Luis Merlo zeigt sich der brasilianische Spitzenverein Flamengo Rio de Janeiro sehr interessiert an einer Verpflichtung des 25-Jährigen. Die Rot-Schwarzen sind demnach bereit, über 30 Millionen Euro für den Offensivakteur auf den Tisch zu legen.

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Die Madrilenen überwiesen im vergangenen Sommer 21 Millionen Euro an Botafogo für Almada und können nun ein Transferplus erzielen. Während der Argentinier für die Colchoneros häufig nur als Einwechselspieler zum Einsatz kam, stand er in drei der ersten vier WM-Spiele der Südamerikaner in der Startelf. Seinen Stammplatz im Team von Lionel Scaloni hat der Rechtsfuß im Verlauf des Turniers jedoch verloren.