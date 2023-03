Im Sommer: PSG mit Silva, aber ohne Galtier?

Paris St. Germain treibt die Zukunftsplanungen voran. Das gilt sowohl für den Kader als auch für die Verantwortlichen des Vereins. Was mögliche Neuzugänge anbelangt, genießt Bernardo Silva von Manchester City offenbar höchste Priorität.

Wie ‚Relevo‘ berichtet, ist der 28-Jährige das Transferziel Nummer eins von PSG-Kaderplaner Luís Campos. Der Portugiese wolle die Skyblues im Sommer verlassen, suche eine neue Erfahrung, liebäugle jedoch eher mit einem Wechsel nach Spanien. Dessen ungeachtet sei Campos sei davon überzeugt, dass Silva das Niveau der Mannschaft „eindrucksvoll“ anheben könne.

Bereits im Sommer wollte der Nobelklub den Linksfuß an Bord holen, scheiterte aber mit einem 70 Millionen Euro schweren Angebot, City verlangte 90 Millionen. Neben den Parisern wirbt dem Bericht zufolge auch der FC Barcelona nach wie vor um die Dienste des Offensivspielers. Weder die Ablöse noch das Gehalt seien für die Blaugrana jedoch zu stemmen.

Galtier vor dem Aus, Campos auf dem Prüfstand

Sollte der 78-fache Nationalspieler kommende Saison tatsächlich im Prinzenpark auflaufen, wird Christoph Galtier laut ‚Relevo‘ aber nicht mehr als Trainer fungieren. Das Aus des 56-Jährigen zum Ende der Saison sei beschlossen. Wer für Galtier übernehmen könnte, lässt die Sportwebsite offen.

Die Personalentscheidungen von PSG könnten übrigens nicht nur Silva und Galtier betreffen. Auch Campos befindet sich dem Bericht zufolge auf dem Prüfstand. Das Vertrauen in den sportlich Verantwortlichen schwinde immer mehr. Ob der Ligue 1-Klub für Silva also tatsächlich tief in die Tasche greift, bleibt abzuwarten.