Ostrak verlässt Köln

Tomas Ostrak setzt seine Karriere in den USA fort. St. Louis City vermeldet die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers vom 1. FC Köln. Ostrak kommt ablösefrei aus der Domstadt und erhält einen Vierjahresvertrag. Lediglich der Medizincheck steht noch aus.

In diesem Jahr soll sich das Team aus dem Bundesstaat Missouri in der zweitklassigen MLS Next Pro beweisen, im Folgejahr 2023 steht dann die Teilnahme an der MLS an. Ostrak war in Köln in dieser Spielzeit nur zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen.