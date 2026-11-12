Unterschrieben: Real tütet ersten Sommer-Transfer ein

Real Madrid hat den ersten Transfer für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Laut der ‚Marca‘ wechselt Latif Issman (20) in etwas mehr als einem halben Jahr wegen seines auslaufenden Kontrakts ablösefrei vom spanischen Drittligisten UD Logroñés zu den Königlichen. Dort sei er zunächst in der Zweitvertretung eingeplant.

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Issman habe bereits am heutigen Donnerstag in der spanischen Hauptstadt unterschrieben. Der zentrale Mittelfeldspieler soll auch zahlreiche andere Vereine auf den Plan gerufen haben.