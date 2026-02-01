Details durchgesickert: Bayern gibt Zaragoza weiter

Spätestens im Sommer wird der FC Bayern Bryan Zaragoza womöglich endgültig los. Wie Matteo Moretto berichtet, haben sich die Münchner mit der AS Rom auf eine Leihe des 24-Jährigen geeinigt. Dem Vernehmen nach zahlen die Giallorossi zwei Millionen Euro als Leihgebühr, die Kaufoption, die laut Moretto unter bestimmten Bedingungen zur Kaufpflicht wird, soll bei 13 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell spielt Zaragoza auf Leihbasis bei Celta Vigo, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt. Dennoch folgt jetzt das vorzeitige Aus und der Wechsel nach Italien. Die Kaufpflicht hängt laut Gianluca Di Marzio mit der Anzahl der Einsätze und dem Erreichen der Champions League zusammen. In München steht der Linksaußen noch bis 2029 unter Vertrag.