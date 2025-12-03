Covic-Wechsel im Winter: Werder mit klarer Kante

Der SV Werder Bremen will Talent Patrice Covic im Winter nicht abgeben. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Leiter Lizenzbereich Peter Niemeyer: „Wir sind total zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung. Ein Leih-Transfer im Winter steht nicht zur Debatte. Patrice wird bei uns auch wieder auf seine Einsätze kommen.“

Covic war in den ersten sieben Spielen immer zu Minuten gekommen, zweimal spielte er sogar von Beginn an. Seit dem achten Spieltag ist insgesamt nur noch ein Kurzeinsatz über eine Minute hinzugekommen. Für den 18-Jährigen ist es die erste Saison bei den Profis. Vertraglich ist er bis 2029 an den SVW gebunden, eine Ausstiegsklausel ist nicht vorhanden.