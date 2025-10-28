Menü Suche
Mainzer Caci verlängert beim „Sprungbrettverein“

von Julian Jasch - Quelle: mainz05.de
1 min.
Anthony Caci wird von Dominik Kohr angeschrien @Maxppp

Dem 1. FSV Mainz 05 ist es gelungen, Stammspieler Anthony Caci von einer Verlängerung zu überzeugen. Wie die Rheinhessen offiziell mitteilen, hat der Rechtsverteidiger seine Unterschrift unter ein neues bis 2028 datiertes Arbeitspapier gesetzt. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

1. FSV Mainz 05
Noch im Frühjahr hatte es sich so angehört, als wollte Caci nicht langfristig in Mainz bleiben. „Es ist ein Sprungbrettverein, und das wusste ich schon vor meiner Unterschrift“, sagte der 28-Jährige, der seit einem Monat wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. „Dass er zu diesem Zeitpunkt vorzeitig seinen Vertrag verlängert, ist ein tolles Zeichen für den Verein, die Mannschaft und die Fans“, gibt Sportdirektor Niko Bungert zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Mainz 05
Anthony Caci

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Anthony Caci Anthony Caci
