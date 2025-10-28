Mainzer Caci verlängert beim „Sprungbrettverein“

Dem 1. FSV Mainz 05 ist es gelungen, Stammspieler Anthony Caci von einer Verlängerung zu überzeugen. Wie die Rheinhessen offiziell mitteilen, hat der Rechtsverteidiger seine Unterschrift unter ein neues bis 2028 datiertes Arbeitspapier gesetzt. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

Noch im Frühjahr hatte es sich so angehört, als wollte Caci nicht langfristig in Mainz bleiben. „Es ist ein Sprungbrettverein, und das wusste ich schon vor meiner Unterschrift“, sagte der 28-Jährige, der seit einem Monat wegen einer Oberschenkelverletzung ausfällt. „Dass er zu diesem Zeitpunkt vorzeitig seinen Vertrag verlängert, ist ein tolles Zeichen für den Verein, die Mannschaft und die Fans“, gibt Sportdirektor Niko Bungert zu Protokoll.