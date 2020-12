Eintracht: Kostic will bleiben

Filip Kostic hat klargestellt, wie wohl er sich bei Eintracht Frankfurt fühlt. „Jetzt kann ich sagen, dass ich bleiben möchte. Ich bin Frankfurter“, unterstreicht der Offensivspieler gegenüber dem ‚kicker‘. Gleichzeitig will 28-Jährige aber einen Winterwechsel nicht ausschließen: „Das kann ich nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, was der Verein plant. Da müssen Sie Fredi Bobic fragen. Ich weiß nicht, ob der Verein Geld braucht. Aber ich weiß trotzdem nicht, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kostic steht seit 2018 in Frankfurt unter Vertrag. Seitdem sammelte er in 104 Pflichtspieleinsätzen starke 54 Torbeteiligungen. Der 35-fache serbische Nationalspieler will nicht ausschließen, dauerhaft in Frankfurt zu leben: „Ich weiß nicht, was ohne Corona passiert wäre. Diese Pandemie macht alles kaputt. Aber meine Familie und ich sind sehr glücklich in Frankfurt. Meine beiden Kinder sind hier geboren, ich habe in dieser Stadt ein sehr gutes Gefühl. Hier erlebe ich die beste Zeit meiner Karriere. Auch in meinem weiteren Leben, in den nächsten 20, 30 Jahren, werde ich immer positiv an Frankfurt zurückdenken. Vielleicht werde ich auch später hier leben.“