Gladbachs Nicolas mit interessanter Klausel

Die Zukunft von Moritz Nicolas liegt nicht in der Hand von Borussia Mönchengladbach. Obwohl der 28-jährige Stammtorhüter noch bis 2029 an die Fohlen gebunden ist, besteht für ihn die Möglichkeit, per Ausstiegsklausel zu wechseln, berichtet ‚Bild‘. Die Höhe der Klausel richtet sich nach dem Verein, der Nicolas verpflichten will und ist dementsprechend flexibel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berichte über englische Klubs, die den Schlussmann auf dem Zettel haben sollen, gab es schon zum Ende des vergangenen Jahres. Unter anderem soll Aston Villa angeklopft haben. Bei einem Transfer auf die Insel wird die Klausel üppiger ausfallen und im zweistelligen Millionenbereich angesiedelt sein.