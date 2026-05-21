Lustrinelli übernimmt bei Union

Mauro Lustrinelli übernimmt das Traineramt bei Union Berlin. Der 50-jährige Schweizer wechselt gegen eine Ablöse von einer Million Euro vom FC Thun an die Alte Försterei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lustrinelli folgt auf Interimstrainerin Marie-Louise Eta, die ihrerseits für die letzten fünf Saisonspiele vom entlassenen Steffen Baumgart übernommen hatte.

Mit Thun holte Lustrinelli in dieser Saison sensationell erstmals die Schweizer Meisterschaft. Seit 2022 coachte er den Klub, für den der ehemalige Stürmer in seiner aktiven Karriere 51 Tore in 112 Spielen erzielt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mauro Lustrinelli hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie er Mannschaften formen und weiterentwickeln kann. Der Meistertitel mit einem Aufsteiger spricht für seine fachliche Qualität, aber auch für seine Fähigkeit, eine Gruppe zu führen und zu begeistern. Zudem entspricht seine Art Fußball spielen zu lassen unseren Vorstellungen. Wir wollen aktiver spielen, verstärkt junge Spieler integrieren und gemeinsam erfolgreich sein”, so Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin, „wir sind überzeugt, dafür den richtigen Trainer gewonnen zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim 1. FC Union Berlin. Union ist ein besonderer Verein mit klaren Werten und ehrlichen Menschen. Ich bin hoch motiviert und voller Vorfreude, um gemeinsam mit den Gremien, den Mitarbeitern, den Fans und natürlich mit der Mannschaft eine neue Reise zu beginnen“, freut sich Lustrinelli auf die Aufgabe in Berlin, „mit Zusammenhalt, Leidenschaft, ehrlicher Arbeit und Mut können wir zusammen erfolgreich sein.“