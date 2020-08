West Brom verpflichtet Pereira fest

Matheus Pereira (22) bleibt West Bromwich Albion erhalten. Der brasilianische Flügelstürmer kommt von Sporting Lissabon und unterzeichnet beim Premier League-Aufsteiger einen Vierjahresvertrag.

In der Saison 2018/19 war Pereira noch an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Damals vermutete wohl niemand, dass er in der Folgesaison als Leihspieler von West Brom acht Tore und stolze 20 Vorlagen verbuchen würde.

The moment you've been waiting for ALL summer.



We're delighted to announce @MatheusPereira is #OfficiallyOurs ✍️🙌 pic.twitter.com/bRnoLLK1TQ