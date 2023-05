BVB: Saison-Aus für Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens wird Borussia Dortmund im Kampf um die deutsche Meisterschaft nicht mehr helfen können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, muss der 18-jährige Flügelspieler an der Schulter operiert werden. Der Eingriff soll zeitnah erfolgen. Bynoe-Gittens werde damit den Rest der Saison und möglicherweise sogar Teile der Sommervorbereitung verpassen.

Der Engländer hatte in seiner noch jungen Karriere bereits mehrfach mit Schulterproblemen zu kämpfen. Auch in der aktuellen Spielzeit fiel er damit bereits für zahlreiche Partien aus. Da die Beschwerden anhielten, haben sich Spieler und Klub nun für eine Operation entschieden. Bynoe-Gittens kommt in dieser Saison auf 20 Pflichtspiel-Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete.

