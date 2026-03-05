Rolfes behält recht: Bayers Weg führt nur nach oben

Die Aufgabe war denkbar schwer: Im vergangenen Sommer mussten Sportgeschäftsführer Simon Rolfes und Fußball-Chef Kim Falkenberg bei Bayer Leverkusen eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Der geplante Umbruch war riesig, der Druck groß. Auch wenn die dazugehörige Trainerentscheidung nicht gepasst hat, ist der Plan voll aufgegangen. Die Neuen überzeugen und gehen voran.

Besonders eindrucksvoll beim 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen den Hamburger SV am gestrigen Mittwoch. „Wir haben gesagt: Wir müssen rankommen, wir sind in der Rolle des Jägers. Deswegen war der Sieg sehr wichtig. Aber wir dürfen nicht nachlassen“, erklärte Rolfes im Anschluss den wartenden Reportern. Es war auch ein persönlicher Sieg für den 44-Jährigen. Leverkusen hält den Anschluss, der Sportvorstand behält recht.

Mannschaft wird immer besser

Denn es waren vor allem die Neuzugänge, die die Mannschaft getragen und das Spiel dominiert haben. In der Abwehr hielt Jarell Quansah (23) den Laden dicht, ordnete seine Nebenleute, sicherte mehrfach gut gegen Konter ab. In der Offensive wirbelten Ibrahim Maza (20) und Christian Kofane (19), die in Co-Produktion auch für den entscheidenden Treffer sorgten.

Tief in der Nachspielzeit hielt Keeper Janis Blaswich (34) den Sieg mit einer starken Parade gegen Hamburgs Luka Vuskovic (18) fest und avancierte zum vierten Hauptprotagonisten der Elf von Trainer Kasper Hjulmand.

Zu Beginn der Saison standen Rolfes und Co. noch in der Kritik. Der Stotterstart unter Erik ten Hag, die frühe Entlassung des Niederländers und ein zu Beginn unter Hjulmand sehr biederer Fußball stießen auf Unmut bei den Anhängern. Doch ein so großer Umbruch benötigt einfach Zeit.

Rolfes geht gestärkt in den Sommer

18 Neuzugänge und 18 Abgänge gab es im Sommer bei der Werkself. Zehn Spieltage vor Schluss liegt Bayer auf Conference League-Platz sechs mit einem beruhigenden Polster von neun Punkten Vorsprung auf den Siebten. Gleichzeitig sind es lediglich drei Zähler Rückstand auf den Tabellendritten TSG Hoffenheim.

Mit der Champions League in absoluter Schlagweite ist der Klub voll im Soll. Rolfes sieht die Mannschaft nach dem HSV-Spiel bereit: „Wir bleiben dran und werden sicher nicht aufgeben. Es war auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne – von der Spielweise, Dominanz, Intensität und auch der Spielfreude her.“

Im Gegensatz zu seinen Amtskollegen bei RB Leipzig und Borussia Dortmund geht Rolfes gestärkt in den Saisonendspurt und kann sich entspannt auf das kommende Transferfenster vorbereiten, in dem der junge Kader noch einmal punktuell verbessert werden soll. Der Weg scheint für Leverkusen in naher Zukunft nur nach oben zu führen.