Kampl verkündet Karriereende

Nach seiner vor zwei Wochen erfolgten Vertragsauflösung bei RB Leipzig hat Kevin Kampl nun auch seinen finalen Abschied von der Fußballbühne mitgeteilt. Am Rande der gestrigen Partie gegen den FC Bayern (1:5) sagte der 35-Jährige: „Für mich ist klar: Das war es für mich mit dem Fußball generell, ich werde nicht mehr weitermachen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund für die beiden Entscheidungen ist der plötzliche Tod seines Bruders. Für Leipzig hatte Kampl seit 2017 insgesamt 283 Partien bestritten. Im Trikot der slowenischen Nationalmannschaft lief der Mittelfeldspieler 28 Mal auf.