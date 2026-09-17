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Afrikameisterschaft Qualifikation

Marokko nominiert El-Faouzi

von Remo Schatz - Quelle: frmf.ma
1 min.
Soufiane El-Faouzi mit dem Spielgerät @Maxppp

Soufiane El-Faouzi (24) geht dem Deutschen Fußball-Bund wohl von der Fahne. Der Mittelfeldspieler von Schalke 04 wurde von der marokkanischen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele nominiert.

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Der in Siegen geborene El-Faouzi debütierte Ende Mai für Marokko, kam gegen Burundi (5:0) aber lediglich in einem Freundschaftsspiel zum Einsatz. Sollte er nun in den Qualifikationsspielen zum Afrika-Cup gegen Gabun (25. September) oder gegen Lesotho (29. September) mitwirken, wäre er festgespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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