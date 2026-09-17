Marokko nominiert El-Faouzi

Soufiane El-Faouzi (24) geht dem Deutschen Fußball-Bund wohl von der Fahne. Der Mittelfeldspieler von Schalke 04 wurde von der marokkanischen Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele nominiert.

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لائحة منتخبنا الوطني لخوض مباراتي الغابون وليسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمباراة الودية أمام منتخب غانا بمدينة طنجة



🔛 Our National Team squad for the AFCON qualifiers against Gabon 🇬🇦 and Lesotho 🇱🇸, and the friendly against Ghana 🇬🇭 in Tangier#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/sAxl804Ky3 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 17, 2026

Der in Siegen geborene El-Faouzi debütierte Ende Mai für Marokko, kam gegen Burundi (5:0) aber lediglich in einem Freundschaftsspiel zum Einsatz. Sollte er nun in den Qualifikationsspielen zum Afrika-Cup gegen Gabun (25. September) oder gegen Lesotho (29. September) mitwirken, wäre er festgespielt.