Milan: Hernández-Verlängerung „in vollem Gange“

Der AC Mailand arbeitet weiter an einer Einigung mit Linksverteidiger Theo Hernández (24). „Die Verlängerung von Theo Hernandez ist in vollem Gange“, wird der Technische Direktor Paolo Maldini von ‚Tuttomercatoweb.com‘ zitiert, „wir haben frühzeitig begonnen, aber es ist nicht immer einfach, in Verhandlungen eine Einigung zu erzielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Chancen sind da, ein Selbstläufer wird die Sache allerdings nicht. Hernández soll seinen bis 2024 auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängern und künftig mindestens vier statt 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen. Mit weiteren Erfolgsprämien kann die Summe auf bis zu fünf Millionen Euro steigen.