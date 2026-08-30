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Werder sichert sich Regeer-Klausel

von David Hamza - Quelle: Telegraaf
Youri Regeer im Ajax-Trikot @Maxppp

Der SV Werder kann Youri Regeer (23) im nächsten Sommer dauerhaft unter Vertrag nehmen. Laut dem ‚Telegraaf‘ beinhaltet der mit Ajax Amsterdam ausgehandelte Leihdeal eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

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Der defensive Mittelfeldspieler, der auch hinten rechts auflaufen kann, wird in Kürze zur Vertragsunterschrift an der Weser erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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